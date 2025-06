Maltempo, la frana a Borca di Cadore (Bl) vista dall'alto Roma, 16 giu. (askanews) - Nelle immagini, girate dall'elicottero Drago del reparto volo di Venezia dei vigili del fuoco, la frana che ha coinvolto Borca di Cadore, nel bellunese, dopo l'ondata di maltempo della scorsa notte. Le squadre sono al lavoro con escavatori per liberare le strade da fango e detriti. A causa della colata detritica dalle pendici del monte Antelao alle 23.40 di ieri sera è stata chiusa la strada olimpica per Cortina, la statale Alemagna. "Sul Cadore ieri notte sono caduti 50 mm di pioggia in mezz'ora appena. Questa grande quantità d'acqua ha attivato un movimento franoso a Cancia, nel luogo della tragedia del 2009 in cui persero la vita due persone. La colata detritica ha coinvolto un gruppo di abitazioni che sono al momento isolate; i vigili del fuoco e la protezione civile comunale stanno lavorando per rimuovere fango e massi anche dalla Statale Alemagna, rimasta interdetta al traffico", ha detto il presidente della Regione Luca Zaia. "Alla luce di quanto accaduto, dei danni rilevanti e dell'interessamento di strutture pubbliche e abitazioni private - ha aggiunto - ho firmato questa mattina la dichiarazione di Stato di Emergenza Regionale. Ora attendiamo che il lavoro di questa prima fase emergenziale possa concludersi, per avviare una ricognizione di dettaglio dei danni provocati dalla frana. Ringrazio tutti coloro che in queste ore sono impegnati nell'affrontare l'ennesima situazione di emergenza che colpisce un territorio ad elevata fragilità".