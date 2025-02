Maltempo in Toscana, nubifragi e allagamenti Milano, 14 feb. (askanews) - Le immagini dei Vigili del Fuoco mostrano dall'alto gli allagamenti provocati dal maltempo che ha colpito la Toscana, ma che sta facendo danni anche nel Lazio e in Emilia Romagna. Nelle immagini la ricognizione aerea dell'elicottero del reparto volo di Cecina sulle aree alluvionate. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco anche nel Grossetano: in corso ad Albinia, nel comune di Orbetello, operazioni di recupero e assistenza a persone isolate a causa degli allagamenti.