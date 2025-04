Maltempo in Piemonte, vigili del fuoco al lavoro da oltre 40 ore Roma, 17 apr. (askanews) - Prosegue da oltre 40 ore il lavoro dei vigili per fronteggiare i danni causati dal maltempo in Piemonte: gli interventi nelle aree più colpite dalle forti piogge, con 400 uomini al lavoro in provincia di Biella, Verbania e Torino, Vercelli. Il colmo di piena del fiume Po sta transitando nel tratto piemontese torinese-alessandrino con livelli superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso). Secondo l'ultimo bollettino di Tipo, l'Agenzia interregionale per il fiume Po, si prevede che nell'arco delle prossime 24-36 ore il colmo raggiunga il tratto Isola S. Antonio-Ponte della Becca-Piacenza con valori attesi sopra la terza soglia di criticità. Per domani, venerdì 18 aprile, è stata emessa un'allerta rossa relativa al passaggio della piena del fiume Po nella pianura piacentina e parmense.