Video
22 set 2025
Maltempo in Lombardia, oltre 70 interventi dei Vigili del fuoco

Milano, 22 set. (askanews) - Un'intensa ondata di maltempo ha colpito la Lombardia, con forti piogge che vanno avanti dalla notte con particolare intensità nelle province di Como, Monza e Varese, causando per lo più allagamenti e smottamenti. Nelle immagini la frana che ha invaso la SP ex SS 583 in via Torno, tra Como e Blevio, coinvolgendo una vettura senza causare feriti ma rendendo necessaria la chiusura della strada. Un'altra frana si è verificata lungo la SS344 in località Villaggio Montelago nel comune di Brusimpiano (VA), mentre a Lavena Ponte Tresa l'esondazione di un torrente ha causato criticità in via Ungheria e nelle strade limitrofe. La SS 340 Regina risulta interdetta al transito nel comune di Argegno per materiale sulla sede stradale. A Turate (CO) i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista bloccato in un sottopasso allagato.