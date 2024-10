Maltempo in Emilia Romagna, oltre 1.300 interventi di soccorso Bologna, 25 ott. (askanews) - Sono oltre 1.300 interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in Emilia Romagna per far fronte ai danni causati dal maltempo dal 19 ottobre scorso. Nel video i mezzi movimento terra in azione a Pianoro (BO) per liberare da fango e detriti un strada di collegamento. Per la nuova allerta meteo prevista in Emilia-Romagna il Comune di Bologna "in via precauzionale" ha deciso per la giornata di domani venerdì 25 ottobre la sospensione dell'attività educativa e didattica in tutti i nidi d'infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bologna. Inoltre sabato 26 allo stadio Dall'Ara non si giocherà la partita di Serie A Bologna-Milan, prevista alle ore 18. La Lega calcio sta valutando un campo neutro.