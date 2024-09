Maltempo, altro ponte crollato in Val di Susa: coinvolti dei veicoli

Un secondo ponte è crollato nelle scorse ore nel comune di Mattie, in Val di Susa, a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona. Si tratta di un collegamento che permetteva di raggiungere borgata Giordani. Nel crollo sono stati coinvolti anche alcuni veicoli.

"Adesso ci sono quattro vetture e due furgoni che non si trovano", racconta una persona sul posto. Altri mezzi sono stati danneggiati e sono in bilico sulla sponda del torrente.