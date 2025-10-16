Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Btp ValorePensioni 2027Meloni LandiniSanremo 2026Sinner Six Kings Slam
Acquista il giornale
VideoMaltempo a Cagliari, grandine e forte pioggia
16 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Maltempo a Cagliari, grandine e forte pioggia

Maltempo a Cagliari, grandine e forte pioggia

Colpite soprattutto le zone di S. Benedetto e Pirri. Diversi interventi dei Vigili del fuoco