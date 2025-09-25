Mahmoud Abbas invita tutti i paesi a riconoscere lo Stato palestinese

Mercoledì 24 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Video
VideoMahmoud Abbas invita tutti i paesi a riconoscere lo Stato palestinese
25 set 2025
  2. Video
Roma, 25 set. (askanews) - Il presidente dell'Autorità Nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha ringraziato gli Stati che hanno di recente riconosciuto lo Stato palestinese e si è detto pronto a collaborare con Stati Uniti, Arabia saudita e "tutti i partner" per dare attuazione al piano contenuto nella Dichiarazione di New York approvata dall'Onu per mettere fine al conflitto nella Striscia di Gaza e dare attuazione alla soluzione dei due Stati. "Vorrei esprimere, a nome del popolo palestinese, la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento a tutti gli Stati che hanno recentemente riconosciuto lo Stato di Palestina e a quelli che intendono farlo presto - ha detto - esortiamo tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto a farlo e chiediamo sostegno per la piena adesione della Palestina alle Nazioni Unite".