Magi espulso dalla Camera: il lenzuolo è il fantasma del referendum Roma, 14 mag. (askanews) - "Ho chiesto alla presidente Meloni se ricorda di quando lei accusava i governi di silenziare il referendum, di sfavorire la partecipazione popolare nel 2016 e il 2022, adesso è lei al governo e facendo esattamente la stessa cosa. Da chi mette al centro la volontà popolare diretta, come la retorica della presidente Meloni fa, addirittura volendo eleggere direttamente il presidente del Consiglio, ci si aspetta che garantisca l'informazione e inviti i cittadini a votare. Oggi il referendum sono silenziati" ha detto il leader di Più Europa, Riccardo Magi, dopo essere stato espulso dall'aula alla Camera dove si stava svolgendo il premier time perché ha indossato un lenzuolo bianco. "Il lenzuolo, il fantasma, è il fantasma del referendum, è il fantasma della democrazia, è ovviamente una citazione di Marco Pannella che aveva portato per la prima volta nelle tribune referendarie il fantasma del referendum, il fantasma della democrazia, ma è una citazione che ha un senso molto triste perché nella nostra storia, nella storia politica istituzionale di questo Paese tornano sempre queste pessime abitudini, cioè quelle di neutralizzare la volontà popolare, un momento importante come il voto sul referendum in cui il cittadino non delega i partiti, ma decide direttamente. E lo si fa facendo mancare l'informazione, facendo vincere l'astensionismo. Noi vogliamo sentire dalla voce della presidente Meloni un'indicazione di andare al voto ai cittadini, e garantire l'informazione a partita dalla Rai" ha concluso Magi.