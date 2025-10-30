Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Video
Magazine
30 ott 2025
  4. NY Canta, il Festival della Musica Italiana di New York

Roma, 30 ott. (askanews) - Presentato in Rai il NYCanta - Festival della Musica Italiana di New York, evento che da diciassette anni celebra la musica e la cultura italiane oltreoceano, con la grande opportunità di offrire una vetrina internazionale ai giovani talenti e di costruire e mantenere vivo un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti. Organizzato dall'Associazione Culturale Italiana di New York - ente benefico e non profit - e sotto la direzione artistica di Tony Di Piazza, il NYCanta valorizza l'eccellenza musicale italiana e promuove la cultura e la canzone italiane nel mondo. Un impegno che ha permesso al "Sanremo della Grande Mela", di proporsi come un punto di riferimento per artisti emergenti e professionisti del settore. Il Festival, registrato il 12 ottobre scorso nell'Oceana Theater di Brooklyn sarà trasmesso in due puntate tra novembre e dicembre su Rai 2, Rai Italia e on demand su RaiPlay. Quest'anno, ancor più, si conferma come vetrina internazionale dei nuovi talenti nonché simbolo della canzone italiana nel mondo.

© Riproduzione riservata

