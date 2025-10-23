Mercoledì 22 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Video
Los Angeles, sul red carpet arriva "The Boss" Bruce Springsteen
23 ott 2025
Roma, 23 ott. (askanews) - "The Boss" Bruce Springsteen è arrivato sul red carpet a Los Angeles per la presentazione del biopic a lui dedicato, "Springsteen: Liberami dal Nulla" diretto da Scott Cooper, uscito al cinema anche in Italia, alla serata d'apertura dell'AFI Film Festival al TCL Chinese Theatre di Hollywood. Nel film a interpretarlo c'è JEREMY ALLEN WHITE che ha sfilato sul tappeto rosso insieme al regista e ai produttori. "Liberami dal Nulla" segue la realizzazione di "Nebraska", album acustico che segnò un momento di svolta nella vita del grande musicista americano. "Questo non è un film su una rock star, quanto su un uomo che lotta con problemi di salute mentale", ha affermato la produttrice Ellen Goldsmith-Vein.

