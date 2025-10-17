Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Video
Magazine
17 ott 2025
Milano, 16 ott. (askanews) - In anteprima il video di "Meladia", il nuovo singolo dei Side74. Sin dalle prime battute il brano mette a nudo un sentimento universale: "a volte penso a che fine fanno i baci non dati e quegli amori neanche iniziati, quelle parole mai pronunciate e per paura rimaste celate". Rimpianti che, come sabbie mobili, rischiano di imprigionarci e impedirci di andare avanti. La protagonista del videoclip invece sceglie di rompere le catene del passato e vivere il presente con coraggio, anche a costo di bruciarsi. Durante una cena con un fidanzato arrogante e rabbioso, di fronte all'ennesima scenata decide di alzarsi, rifiutare l'anello e uscire dal locale. Fuori, si ferma a sorridere a qualcuno che capisce davvero chi è, che è "diverso dagli altri che pensano solo a cosa vorrebbero farti", mentre al tavolo rimangono solo rabbia e frustrazione. "Meladia" è un invito a non lasciare che la paura o il rimorso guidino le nostre scelte. "Non ho più voglia di scappare, ciò che non vivi poi scompare e le domande sono il conto da pagare", canta la band, ricordando che la vita premia chi osa. Ci vuole coraggio per colmare le distanze, per rischiare tutto pur di sentirsi vivi: "anche se siamo un po' lontani prenderei mille aeroplani per dare una speranza a me e a te". Il titolo non è un refuso: solo ascoltando si potrà capire il suo vero significato. Con un pop-rock fresco, moderno e dal tono dolce-amaro, i Side74 raccontano la necessità di tuffarsi nelle emozioni senza paura, perché restare fermi significa restare prigionieri dei "se" e dei "ma". "Meladia" è una canzone che invita a scegliere di vivere, sempre e comunque. I Side74 nascono nel 2012 come band punk-rock formata da quattro elementi - voce, basso, chitarra e batteria. Nel 2024 la band torna in studio per registrare "Meladia", brano selezionato per il contest Una Voce per San Marino con l'obiettivo di approdare all'Eurovision. Dal 2025 i Side74 collaborano con Sorry Mom!.

