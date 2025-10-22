Festa Roma, Panahi: il mio cinema sociale grazie al Neorealismo

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Alberto Mattioli
MagazineFesta Roma, Panahi: il mio cinema sociale grazie al Neorealismo
22 ott 2025
Roma, 22 ott. (askanews) - Il regista iraniano Jafar Panahi alla festa del cinema di Roma ha raccontato l'importanza dei film italiani per la sua crescita artistica. "Per me è importante essere qui in Italia perché il neorealismo italiano mi ha portato a essere un regista del cinema sociale e 'Nuovo cinema Paradiso' di Tornatore mi ha ricordato che amavo il cinema", ha detto dal red carpet prima della sua serata d'onore. Il grande regista iraniano alla Festa di Roma presenta al pubblico il suo nuovo film, "Un semplice incidente", che ha ottenuto la Palma d'oro quest'anno a Cannes e che dal 6 novembre sarà nei cinema italiani e riceve il Premio alla Carriera, che gli viene consegnato proprio da Giuseppe Tornatore.

© Riproduzione riservata

