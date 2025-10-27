Domenica 26 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tudor esoneratoUragano MelissaUcraina Russia Furto LouvreElezioni ArgentinaAzzurra Barbuto
Acquista il giornale
MagazineAlla Festa del Cinema "Corpo libero", documentario sull'obesità
27 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Magazine
  4. Alla Festa del Cinema "Corpo libero", documentario sull'obesità

Alla Festa del Cinema "Corpo libero", documentario sull'obesità

Alla Festa del Cinema "Corpo libero", documentario sull'obesità

Roma, 27 ott. (askanews) - E' stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma "Corpo libero", il primo documentario che affronta a 360 gradi la patologia dell'obesità. Prodotto da Telomero Produzioni con il patrocinio dell'Associazione pazienti Amici Obesi e realizzato con il contributo non condizionante di Lilly, il documentario è un racconto corale per superare stigma e stereotipi e dare coraggio a chi decide di intraprendere con consapevolezza un percorso di cura. Un invito a rompere il silenzio, a vincere l'isolamento e la paura di non farcela, riscoprendo insieme la forza del cambiamento e il valore della solidarietà. Iris Zani, Presidente di Amici Obesi e FIAO, ha spiegato: "Corpo libero vuol dire proprio liberarsi da questi pregiudizi, da queste cose negative e aiutarsi e poter uscire, potersi godere la vita esattamente come tutte le altre persone nonostante magari un aspetto non conforme agli altri". Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access Italy HUB di Lilly, ha sottolineato: "Abbiamo scelto di sostenere questa bellissima iniziativa per dare voce ai pazienti, guardare la realtà con gli occhi di chi la vive ogni giorno sulla propria pelle è fondamentale per comprendere davvero cosa significhi affrontare oggi la sfida dell'obesità. Lilly è da sempre impegnato a ricercare e sviluppare nuove soluzioni terapeutiche per i pazienti ma la nostra missione è proprio stare a fianco dei pazienti". In Italia è stata approvata la prima legge al mondo che riconosce l'obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante, inserendola nei LEA e rintroducendo una serie di misure concrete, con l'obiettivo di alleggerire i costi ancora oggi molto elevati per i pazienti e sostenere in particolare le fasce di popolazione economicamente più fragili. "Corpo libero", realizzato da Donatella Romani e Roberto Amato, andrà a novembre in streaming su La7 e Amazon Prime Video. Il documentario racconta sia dal punto di vista dei clinici che attraverso il percorso dei pazienti quattro storie emblematiche. La Professoressa Annamaria Colao ha spiegato: "Non c'è un problema di peso, sono tante le sfaccettature a cui si accompagna il problema di peso, e al medico sta di fare bene la diagnosi, e solo dopo una diagnosi corretta si può impostare bene la terapia di quella persona".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video