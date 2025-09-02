Lunedì 1 Settembre 2025

Ringhio di pace: “Io la giocherei”

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SinnerMps MediobancaPutin XiIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaScott Spiegel
Acquista il giornale
VideoMaduro mostra il telefono donatogli da Xi: non si può intercettare
2 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Maduro mostra il telefono donatogli da Xi: non si può intercettare

Maduro mostra il telefono donatogli da Xi: non si può intercettare

Caracas (Venezuela), 2 set. (askanews) - Parlando in una conferenza stampa a Caracas, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha mostrato il suo telefono cellulare: "Un Huawei", ha detto, regalatogli dal suo omologo cinese Xi Jinping. "È il miglior telefono al mondo - ha proseguito il presidente venezuelano - e non può essere intercettato né dai gringos, né dagli aerei spia, né dai satelliti". Un'altra "stoccata" agli Usa, con cui crescono le tensioni, e un gesto che vuole sottolineare i crescenti rapporti diplomatici ed economici con la Cina, loro principale rivale.