Maduro: al via il "dibattito pubblico" sulla nuova costituzione Caracas, 29 gen. (askanews) - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato che il 15 febbraio avrà inizio un "dibattito pubblico" per discutere della riforma costituzionale da lui stesso promossa dopo il suo terzo mandato, caratterizzato da accuse di frodi. Secondo Maduro, "questo articolo, letto in questo modo, se aggiungiamo un po' di creatività al dibattito pubblico sulle riforme costituzionali che inizieremo il 15 febbraio, potrebbe essere perfezionato, migliorato alla luce dell'esperienza maturata, e anche definitivamente integrare il potere popolare, gli organi del potere popolare già definiti come tali, che realizzano e sviluppano progetti sul territorio". E ancora: "Questo ha tre obiettivi. Espandere e perfezionare la democrazia venezuelana. In secondo luogo, definire gli elementi e i valori per la costruzione di una nuova società, una nuova civiltà, un nuovo Venezuela moderno, con la nostra specificità e identità. E in terzo luogo, definire chiaramente il modello economico che tutte le generazioni future dovranno sviluppare per un Venezuela autosufficiente, con un'economia diversificata e totalmente indipendente, invulnerabile agli attacchi esterni e interni".