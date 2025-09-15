Madrid, annullata l'ultima tappa della Vuelta: caos con i pro-Pal Madrid, 15 set. (askanews) - Caos a Madrid, cancellata l'ultima tappa della Vuelta di Spagna dopo che attivisti pro-Pal hanno invaso le strade bloccando il gruppo di ciclisti mentre entrava in città. I manifestanti hanno sfondato le transenne e invaso il percorso dei corridori, scontrandosi con la polizia. L'ultima tappa della corsa ciclistica più importante della Spagna è stata annullata, con i ciclisti deviati e poi informati della sospensione della corsa. Poco prima il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez aveva affermato che le proteste pro-palestinesi e anti-israeliane alla Vuelta lo avevano "riempito di orgoglio". Le proteste avevano preso di mira il team Israel-Premier Tech, interrompendo diverse tappe. Nel suo primo commento pubblico, Sanchez aveva espresso il suo "riconoscimento e pieno rispetto per gli atleti, ma anche l'ammirazione per un popolo come la Spagna che si mobilita per cause giuste, come la Palestina".