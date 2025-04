Made in Italy, Carli (Ised): Pmi fondamentali Roma, 16 apr. (askanews) - "Anche servizi innovativi come quelli ICT sono importanti per l'export, anche perché non si tratta solo di servizi; noi facciamo innanzi tutto prodotti che poi si legano a un servizio. Sono tante le Pmi impegnate sull'innovazione, la nostra azienda fa sistemi di emergenza sanitaria da 50 anni e accompagniamo nell'ottica di filiera anche le grandi aziende sul mercato globale. In futuro dovremo pensare alla sovranità dei dati, a come poterli usare e trattenere in un sistema interoperabile e l'Italia è capace di farlo. Su questo vogliamo dare il nostro contributo. Si pensi che il Lazio è la prima regione italiana per export di ICT". Lo ha detto Vittoria Carli, Presidente ISED Spa a Largo Chigi, format in onda su Urania Tv.