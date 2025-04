Made in Italy, Battisacco: equilibrio tradizione e innovazione Roma, 28 apr. - Nel cuore del design di alta gamma, dove tradizione e innovazione si incontrano, New Life, rappresentata da Ondina Battisacco, legale rappresentante di New Life, si sta ritagliando un posto di rilievo nel panorama globale. Nata come un'impresa familiare italiana tra il 2009 e il 2010, questa realtà da 20 dipendenti ha trasformato l'artigianalità del Made in Italy in un modello di business scalabile, conquistando mercati da Vienna a Vancouver, da Londra a Dubai. Con un'offerta che spazia dall'hospitality al residenziale di lusso, dal corporate al navale, l'azienda si prepara a un 2025 cruciale: una strategia digitale ambiziosa e la quarta partecipazione consecutiva alla Design Week di Milano segneranno il prossimo capitolo di una crescita che non accenna a rallentare.