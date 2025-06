Maddie McCann, proseguono le ricerche degli inquirenti in Portogallo Roma, 4 giu. (askanews) - Gli inquirenti portoghesi e tedeschi proseguono le loro ricerche nel secondo giorno di una nuova indagine nei pressi del luogo in cui la bambina britannica Maddie McCann è scomparsa nel 2007, nell'Algarve, Portogallo meridionale, nella speranza di trovare indizi che possano incriminare un cittadino tedesco già condannato per stupro. Nelle immagini di Afp, si vedono le squadre di ricerca perlustrare una casa abbandonata. Mercoledì, le auto della polizia portoghese e tedesca sono entrate in una strada sterrata, che è stata delimitata dalle autorità, nei pressi della località balneare di Praia da Luz, nel comune di Lagos, come già accaduto il giorno prima. Le operazioni di ricerca sono riprese alle 9, secondo una portavoce della polizia portoghese. Le nuove ricerche, che dovrebbero durare fino a giovedì 5 o venerdì 6 giugno, seguono un mandato emesso dalla procura di Braunschweig, Germania settentrionale, che sta conducendo un'indagine preliminare su Christian Brueeckner, un tedesco già condannato per stupro e sospettato di aver ucciso Madeleine McCann.