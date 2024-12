Macron: Ue non si muove al ritmo giusto e ha poca ambizione Varsavia, 12 dic. (askanews) - "L'Europa, oggi, non si muove al ritmo giusto e ha un'ambizione insufficiente. E quindi, la nostra responsabilità sarà, insieme, di dare questo impulso e di avere un calendario molto serrato, e di alimentare il volontarismo della Commissione per esserne al centro". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando da Varsavia, dove è stato ospite del primo ministro polacco Donald Tusk per discutere, tra le altre cose, del sostegno all'Ucraina.