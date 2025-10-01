Macron: siamo in una fase di "scontro" con la Russia Milano, 1 ott. (askanews) - Siamo in una fase di "scontro con la Russia". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron al suo arrivo a Copenaghen, in Danimarca, per il Consiglio Ue informale e la riunione della Comunità politica europea. "Da diversi anni (la Russia, Ndr) è un attore molto aggressivo nel nostro spazio cyber - ha spiegato Macron, così come riporta Le Figaro -. Lo abbiamo visto durante le elezioni. Un attore che sta aumentando gli attacchi informatici. Un attore che, ovviamente, ha lanciato una guerra di aggressione in Ucraina. Un attore che usa minacce nucleari e che oggi, come possiamo vedere chiaramente, sta provocando attacchi nel nostro spazio aereo. Tutto questo è uno spazio ibrido che rientra nell'ambito dello scontro (confrontation, Ndr)", ha spiegato il presidente francese. "Il nostro lavoro sarà dedicato al sostegno dell'Ucraina e alla difesa europea - ha aggiunto Macron - Due temi essenziali su cui abbiamo insistito molto e che ci permetteranno di fare il punto sul lavoro della coalizione dei volenterosi, sulle azioni che stiamo intraprendendo per sostenere l'Ucraina, sulle iniziative che vogliamo intraprendere anche dal punto di vista operativo e finanziario. E poi c'è lo sviluppo di una difesa europea, per dotarci di nuove capacità con, sapete, questi prestiti eccezionali che stiamo erogando collettivamente a sostegno dei programmi di difesa, il cosiddetto programma SAFE (Security Action for Europe, ndr), con una preferenza europea, che fino ad ora era un tabù".