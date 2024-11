Macron per la ratifica del trattato sulla biodiversità in alto mare Valparaiso, 22 nov. (askanews) - "Lotteremo insieme per convincere, oltre ai nostri due paesi, il maggior numero possibile di altri paesi a ratificare il trattato sulla biodiversità d'alto mare, noto come BBNJ", afferma Emmanuel Macron sul ponte della rompighiaccio "Almirante Viel" della Marina cilena , commissionato quest'estate, insieme al presidente cileno Gabriel Boric. La ratifica da parte di 60 paesi consentirà la sua entrata in vigore.