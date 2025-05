Macron in Indonesia fra cerimonie e affari Giacarta, 28 mag. (askanews) - Seconda tappa del tour nel sud est asiatico per il presidente francese Emmanuel Macron, che ha fra l'altro perorato la causa palestinese: il presidente Prabowo Subianto ha annunciato in conferenza stampa che il grande paese è pronto a normalizzare i rapporti con Israele se riconoscerà la Palestina come Stato. L'Indonesia è il paese con il maggior numero di fedeli musulmani al mondo, oltre duecento milioni di persone. Viaggio diplomatico dunque ma anche d'affari, Macron incontra studenti e imprenditori; e anche tanto cerimoniale per lui e sua moglie Brigitte, con sfilata nelle strade di Jakarta fra cartelloni con l'effigie dei due presidenti e della premiere dame, e ali di folla curiosa e di studenti che sventolano bandiere francesi e indonesiane.