Macron in Arabia Saudita visita oasi di Al-Ula (con governo in crisi) Al-Ula (Arabia Saudita), 4 dic. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha concluso mercoledì la sua visita di Stato in Arabia Saudita facendo tappa all'oasi di Al-Ula, un progetto turistico emblematico del Regno, mentre la Francia sta attraversando una forte crisi politica.