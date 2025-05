Macron e Von der Leyen dicono ai ricercatori: "Choose Europe" Milano, 5 mag. (askanews) - Dalla Sorbona il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un messaggio al mondo scientifico americano che è una sfida diretta a Donald Trump: l'Europa vuole essere un rifugio per i ricercatori minacciati dalle politiche restrittive della nuova amministrazione Usa. Senza mai citarlo esplicitamente, Macron ha duramente criticato il presidente americano per gli attacchi alla scienza e alla libertà accademica negli Stati Uniti. "Rifiutiamo il diktat di un governo che decide cosa si può o non si può studiare", ha dichiarato Macron. "Nessuno avrebbe potuto pensare che questa grande democrazia del mondo, il cui modello economico si basa così fortemente sulla scienza libera...avrebbe commesso un simile errore", ha affermato il presidente francese durante una conferenza alla Sorbona volta ad attrarre in Francia e in Europa ricercatori "minacciati". La conferenza "Choose Europe for Science", organizzata congiuntamente da Francia e Unione Europea, aspira a segnare una svolta nella politica scientifica del continente. Presenti leader politici, rettori universitari, scienziati e ministri della ricerca di tutta l'Ue, oltre a rappresentanti di paesi partner come Regno Unito, Svizzera e Norvegia. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha annunciato un pacchetto di incentivi da 500 milioni di euro per fare dell'UE un polo d'eccellenza scientifica. Macron ha definito un errore storico l'attacco alla libertà scientifica negli Stati Uniti. L'Europa deve diventare un rifugio per i ricercatori, ha detto, lanciando un appello: "Se amate la libertà, venite in Europa, aiutateci a restare liberi e investire nel nostro futuro". Un ostacolo resta il divario retributivo rispetto agli Usa, ma i promotori sottolineano i vantaggi del modello europeo: istruzione e sanità accessibili, maggiore stabilità sociale. E libertà di ricerca senza interferenze politiche.