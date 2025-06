Macron:"Da Francia, Germania e Gb proposta negoziale completa a Iran" Paris-Le Bourget (Francia), 20 giu. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato venerdì che la Francia e altre potenze europee stanno offrendo in queste ore all'Iran una soluzione diplomatica completa per porre fine all'escalation del conflitto con Israele. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot incontrerà la controparte iraniana Abbas Araghchi a Ginevra "per presentare un'offerta diplomatica e tecnica completa per i negoziati", ha detto Macron ai giornalisti a margine di una visita al Salone Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio che si tiene in questi giorni a Le Bourget, vicino Parigi. La proposta diplomatica sarà presentata agli iraniani dai ministrio degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito, un formato che ha una storia ultraventennale nei lunghi e mai definitivi negoziati sul nucleare iraniano. "L'Iran deve dimostrare di essere disposto ad aderire alla piattaforma negoziale che stiamo mettendo sul tavolo", ha aggiunto Macron. "È essenziale dare priorità al ritorno a negoziati sostanziali con l'Iran compresi quelli sul nucleare per passare all'arricchimento zero dell'uranio da parte dell'Iran , quelli sulla balistica per limitare le attività e le capacità missilistiche iraniane e il finanziamento di tutti i gruppi terroristici con cui l'Iran sta destabilizzando la regione da diversi anni", ha insistito Macron. Nei dettagli, Macron ha parlato di un pacchetto negoziale che include quattro aspetti: il primo prevede la ripresa del lavoro dell'agenzia atomica delle Nazioni Unite (Aiea), con "la capacità di andare in tutti i siti", in modo che l'Iran arrivi all'arricchimento zero dell'uranio, ha detto Macron. Il secondo e il terzo aspetto comprenderebbero la supervisione delle attività balistiche dell'Iran e il modo in cui finanzia i suoi gruppi alleati nella regione, ha aggiunto. Il quarto aspetto sarebbe la liberazione degli "ostaggi" da parte dell'Iran, ha detto Macron, riferendosi agli stranieri imprigionati dalla Repubblica islamica, tra cui due cittadini francesi. Macron ha affermato che "nessuno dovrebbe trascurare il rischio che un Iran con armi nucleari rappresenterebbe", aggiungendo che la Repubblica islamica rappresenta un "rischio esistenziale" per Israele. Macron ha però anche criticato la portata dell'azione militare di Israele, che ha colpito obiettivi al di là delle strutture nucleari e balistiche. "Ritengo che gli attacchi che colpiscono strutture civili o energetiche e che colpiscono popolazioni civili debbano assolutamente cessare. Nulla lo giustifica". Il presidente francese ha anche avvertito Israele che l'azione militare da sola non sarebbe sufficiente a degradare il programma nucleare iraniano. "Nessuno pensa seriamente che a questo rischio il programma atomico iraniano) si possa rispondere solo con le operazioni attualmente in corso", ha detto. "Ci sono strutture che sono estremamente ben protette, non sappiamo esattamente dove si trovi l'uranio arricchito al 60%"