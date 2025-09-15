Macron con altri leader prepara Conferenza sulla soluzione due Stati Parigi, 15 set. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto una videoconferenza con altri leader a Parigi. Secondo una nota dell'Eliseo, queste discussioni fanno seguito "ai raid israeliani che hanno colpito la capitale del Qatar" e "mirano a preparare la Conferenza sulla soluzione dei due Stati, che Francia e Arabia Saudita presiederanno congiuntamente a New York il 22 settembre". Nelle immagini, Macron nella sala in videoconferenza con il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro del Canada Mark Carney. "Hello Keir (Starmer), Hello Mark (Carney), come state? Mi sentite? Yes. Sono contento di avervi qui, grazie per la disponibilità", ha dichiarato Macron in inglese.