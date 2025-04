Macron: a Gaza gli aiuti restano la priorità, "mai usarli come arma" Al-Arish (Egitto), 8 apr. (askanews) - Parlando da un centro di stoccaggio di aiuti umanitari nella città egiziana di al-Arish, non lontano dalla Striscia di Gaza, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di sperare che gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza riprendano "nelle prossime ore". Il capo di Stato ha anche aggiunto: "Non deve essere uno strumento di guerra, in nessun caso".