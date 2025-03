Macedonia, "bruciati dalla corruzione": omaggio a vittime incendio Skopje, 19 mar. (askanews) - Diverse centinaia di persone a Skopje si sono riunite nella piazza centrale della capitale della Macedonia del Nord per rendere omaggio alle vittime dell'incendio in una discoteca di Kocani, nella parte orientale del piccolo paese balcanico. La tragedia ha causato 59 morti e quasi 200 feriti, principalmente giovani che avevano assistito a un concerto. Sono stati "letteralmente bruciati dalla corruzione", afferma uno dei partecipanti all'omaggio. Anche sul luogo del rogo a Kocani i residenti si sono trovati in una chiesa per un momento di preghiera guidata da preti ortodossi. "I colpevoli devono essere identificati", afferma Venko Krstevski, un sopravvissuto alla tragedia.