L'unico sospettato della scomparsa di Maddie McCann è uscito di prigione Sehnde (Germania), 17 set. (askanews) - Il principale sospettato della scomparsa nel 2007 della bambina britannica Madeleine McCann è stato rilasciato ed è libero. Christian Brueckner, 48 anni, ha finito di scontare una pena di sette anni nella prigione di Sehnde, nel nord della Germania, per aver violentato una turista tedesca nel 2005 in Portogallo, nell'Algarve. Due anni dopo, in un villaggio nella stessa regione del Portogallo, a Praia de Luz, scomparve anche la bambina, che all'epoca aveva 3 anni, in vacanza con i suoi genitori. Dormiva in casa mentre i genitori erano in un ristorante a pochi metri dal loro alloggio, al ritorno non la trovarono nel suo letto. Dopo anni di ricerche e false piste, nel 2020 la svolta, con i magistrati tedeschi che annunciarono che Brueckner era diventato il maggior sospettato e c'erano prove "concrete" contro di lui. Ma queste alla fine si sono rivelate insufficienti per incriminare il tedesco, nonostante le indagini non si siano mai fermate: a giugno 2025 la polizia ha setacciato un'area in Portogallo vicino a dove Brueckner viveva all'epoca, ma senza annunciare finora di aver trovato alcuna prova. La Procura tedesca che lo aveva incriminato ha espresso la sua preoccupazione per la pericolosità dell'uomo.