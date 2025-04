L'ultimo messaggio di Francesco: la sepoltura a Santa Maria Maggiore Roma, 22 apr. (askanews) - Non a San Pietro, ma una sepoltura semplice a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche papali, anche in questo Francesco si è mostrato un papa diverso, confermando la sua linea di papato vicino alla gente comune. La cappella Paolina, vicino alla quale, secondo il testamento, vuole essere sepolto, era affollata la sera del 21 aprile, giorno dell'annuncio della sua morte, a 88 anni. Qui si trova l'icona mariana più cara ai romani, la "Salus Populi Romani". Il cardinale Gianfranco Ravasi, arrivando alla prima Congregazione dei cardinali che deciderà tempi e modalità della sede vacante. "Santa Maria Maggiore come ha detto lui nel suo testamento con una semplicità particolare. Questo è forse l'ultimo messaggio che lui dà. Soprattutto ricordando che lui vuole essere sepolto sotto l'ombra di una donna, in questo caso di Maria". La salma del papa argentino sarà esposta per tre giorni per la venerazione e l'omaggio dei fedeli. I funerali si terranno già sabato 26. Il Conclave, invece, dovrebbe iniziare tra il quindicesimo e il 20esimo giorno dopo la morte, e quindi tra il 5 e il 10 maggio. Il cardinale Oscar Cantoni: "Ringraziamo Dio che ce lo ha dato e cerchiamo di utilizzare i suoi insegnamenti soprattutto", ha commentato ad askanews.