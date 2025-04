L'ultimo abbraccio del Papa ai fedeli: Fratelli e sorelle buona Pasqua Città del Vaticano, 21 apr. (askanews) - L'ultimo abbraccio del Papa ai fedeli per Pasqua. Francesco, appena un giorno prima della sua morte, all'età di 88 anni, non è voluto mancare alle celebrazioni ed è prima apparso dal balcone centrale della Basilica di San Pietro e poi ha compiuto un giro di Piazza San Pietro a bordo della papamobile. Il pontefice ha trascorso domenica 20 aprile salutando una folla stimata in oltre 35.000 persone in festa per la Pasqua. "Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua", ha detto alla folla dalla sua sedia a rotelle sul balcone.