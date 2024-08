Lula sul Venezuela: rispetto della sovranità popolare e trasparenza Santiago del Cile, 6 ago. (askanews) - Il presidente cileno Gabriel Boric ha ricevuto il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva al Palazzo de La Moneda, in un incontro segnato dalla crisi in Venezuela. I due leader di sinistra hanno assunto posizioni divergenti sulle elezioni del 28 luglio in Venezuela. Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha chiesto il dialogo tra il governo venezuelano e l'opposizione nel tentativo di risolvere le tensioni sulla contestata vittoria elettorale di Nicolas Maduro.