Lula: l'Italia è importante fonte di investimenti in Brasile Brasilia, 16 lug. (askanews) - "L'Italia è un'importante fonte di investimenti per il Brasile. Le quasi 1.500 imprese italiane qui presenti generano più di 150.000 posti di lavoro. Dall'inizio di questo mandato, abbiamo lavorato per attrarre ancora più investimenti. Notiamo interesse da parte dell'industria automobilistica in Brasile, come ad esempio l'annuncio di 30 miliardi di Rnda parte del gruppo Stellantis per modernizzare ed espandere il settore automobilistico in Brasile. Si tratta del più grande investimento nel settore automobilistico di tutto il Sud America". Così il presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva nella conferenza stampa a Brasilia insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita di Stato. Lula ha precisato che "il settore in cui l'Italia è già ben posizionata è quello dell'energia", con grande potenzialità. Un esempio rilevante citato dal presidente brasiliano è l'investimento di 2 miliardi di Rinel complesso eolico di Aroeira vicino Bahia, realizzato da Enel".