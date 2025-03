Luiss, gli Alumni investono su startup innovative e sociali Milano, 3 mar. (askanews) - "All'interno della Luiss Alumni Network, che è l'associazione, il network dei laureati Luiss, in particolare è nata un'associazione, un club vero e proprio con una finalità che combina business, entrepreneurship, venture capital e benefici sociali. Si chiama Luiss Alumni for Growth". Lo ha detto ad askanews il professor Michele Costabile, docente di Marketing alla Luiss. "Gli Alumni della Luiss - ha aggiunto il professore - investono insieme all'ateneo su startup innovative e quindi sono in grado di stimolare la crescita e crescere esse stesse. Questo investimento a volte non produce risultati, ma quando produce risultati nella misura del 50% viene reinvestito in progetti di mobilità sociale attraverso il sostegno agli studi di persone che provengono da geografie o da famiglie con testi sociali disagiati". "We Glad - ha spiegato Costabile in riferimento a uno specifico progetto sostenuto dal club - è un progetto molto particolare perché per la prima volta questa startup su cui ha già investito il club degli alumni Luiss viene grazie a Clubdeal digitale, una piattaforma autorizzata da Consob, aperto a tutti gli oltre 60.000 laureati Luiss. Il progetto è sostanzialmente una guida, un'applicazione per poter capire quali percorsi migliori persone con disabilità temporanee o permanenti, purtroppo possono intraprendere per arrivare presso i servizi pubblici, presso gli uffici postali, presso una banca, presso un'insegna di un supermercato e quindi è per la prima volta un servizio che ha una valenza sociale per persone con disabilità che se dovesse svilupparsi e avessi successo avrebbe anche un ritorno sociale attraverso il reinvestimento in Borse di studio realizzato con una finalità che comunque una finalità di business, una finalità imprenditoriale grazie al supporto non solo del club ma di tutti i 60mila laureati Luiss".