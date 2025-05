L'Ue sul caso Pfizer: risponderemo alla Corte sulla trasparenza Milano, 14 mag. (askanews) - Risponderemo "concretamente a ciò che la Corte ci chiede di fare in termini di trasparenza, perché sembrerebbe davvero che non abbiamo sufficientemente giustificato le nostre argomentazioni per giustificare il fatto che non ci sono documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta". Così la portavoce della Commissione Europea, Paula Pinho, ha risposto ai giornalisti sul caso Pfizer dopo che il Tribunale di primo grado della Corte europea di Giustizia ha annullato, con una sentenza emessa a Lussemburgo, la decisione con cui la Commissione ha negato a una giornalista del New York Times l'accesso ai messaggi Sms scambiati tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, tra il primo gennaio 2021 e l'11 maggio 2022, riguardo ai vaccini anti-Covid. "Teniamo alla trasparenza - ha aggiunto - c'è un solido quadro di disposizioni che si applicano alla Commissione in termini di trasparenza, al quale ci impegniamo e che continueremo a rispettare".