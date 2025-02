L'Ue a Trump: l'Ucraina è una democrazia, la Russia di Putin no Bruxelles, 20 feb. (askanews) - L'Unione europea ha risposto alle accuse del presidente americano Donald Trump, secondo cui il leader ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe un "dittatore". Il portavoce dell'Ue Stefan de Keersmaecker, parlando con i giornalisti a Bruxelles ha dichiarato: "L'Ucraina è una democrazia, la Russia di Putin no", specificando che il presidente ucraino Zelensky "è stato legittimamente eletto in elezioni libere, eque e democratiche". Trump, nel suo attacco, lo aveva definito un "dittatore senza elezioni". In realtà il mandato presidenziale di Zelensky è scaduto il 20 maggio scorso e le presidenziali in Ucraina sono state annullate a causa della legge marziale e della mobilitazione generale.