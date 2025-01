L'Ue: 120 milioni di euro per affrontare la crisi umanitaria a Gaza Bruxelles, 16 gen. (askanews) - All'indomani dell'annuncio di un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi a Gaza, l'Ue ha fatto sapere, attraverso la portavoce Eva Hrncirova, che fornirà 120 milioni di euro in aiuti. "Sappiamo che la situazione a Gaza è catastrofica, sappiamo che i palestinesi hanno urgente bisogno di cibo, forniture mediche, rifugi e altre forme di protezione - ha sottolineato Hrncirova - ci auguriamo di essere in grado di fornire un contributo e con questo pacchetto, in collaborazione con i nostri partner, vogliamo affrontare le emergenze e aiutare i palestinesi".