Lucca Comics & Game chiude con 275 mila biglietti venduti Lucca, 5 nov. (askanews) - Si è conclusa con 275 mila biglietti venduti l'edizione di quest'anno di Lucca Comics & Game. Tantissimi gli appassionati di fumetto, giochi e videogiochi, fantasy e cosplay che hanno affollato le strade della città, 16mila i professionisti coinvolti, novecento gli ospiti. Tra questi c'era Maurizio Merluzzo, doppiatore di film e serie televisive ma anche di molti anime, le opere di animazione di produzione giapponese, tra cui "My Hero Academia" e "Demon Slayer". Questi anime molto seguiti sono disponibili sulla piattaforma Crunchyroll, che ha annunciato due nuove serie nel 2025 e diversi nuovi titoli del catalogo doppiati in italiano. "Tutto quello che una volta era la fiera 22 anni fa adesso è solo palco e concerti, perché la fiera si è espansa in tutta la città. L'ho vissuta in tutti gli aspetti possibili Lucca Comics - ha detto Merluzzo - Gli anime hanno fatto sì che buona parte di Lucca crescesse perché oltre a portare sempre tanta novità, tanta innovazione, portano di conseguenza tanto colore, tanti cosplayer". E di cosplayer, ovvero persone che indossano i costumi dei personaggi di film, fumetti, cartoni animati, a Lucca ce ne erano moltissimi.