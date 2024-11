Luca Beatrice: Quadriennale come fermo immagine sull'arte italiana Roma, 21 nov. (askanews) - Il presidente della Quadriennale di Roma, Luca Beatrice, ha presentato la nuova edizione del grande evento artistico della Capitale. Sarà un'edizione con curatori indipendenti, che vuole rappresentare un "fermo inmmagine nitido" sull'arte italiana di oggi. Saranno presenti solo artisti viventi e il concetto di italianità è inteso come comprensivo degli artiti stranieri che lavorano in italia e degli italiani che hanno scelto di lavorare all'estero.