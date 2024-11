Luca Argentero uomo solo e braccato in "La coda del diavolo" Roma, 17 nov. (askanews) - Luca Argentero si misura con un thriller d'azione ambientato in una Sardegna fredda e oscura. Ne "La coda del diavolo" diretto da Domenico De Feudis, su Sky e su Now il 25 novembre, interpreta un agente di polizia penitenziaria. Dopo l'uccisione di una ragazza viene accusato dell'omicidio del suo torturatore. Il protagonista è costretto a fuggire e dalla sua parte ha solo una giornalista, interpretata da Cristiana Dell'Anna. Alla domanda cosa abbia rappresentato per lui questa esperienza estrema Argentero ha risposto: "Una grande opportunità, proprio perché non mi capita spesso, una cosa che esula da quello che faccio normalmente, infatti è stata un'occasione colta al volissimo". L'incontro tra l'uomo braccato e la giornalista è l'incontro tra due solitudini in un ambiente ostile, come ha spiegato Cristiana Dell'Anna: "La dimensione della solitudine caratterizza molto i personaggi, i luoghi, si riflette in entrambe le cose, forse informa i luoghi e i luoghi informano i personaggi. E in questa solitudine accadono cose. La solitudine non è anche sinonimo di stasi, anzi". E il protagonista ha puntualizzato. "E' un action, ci sono inseguimenti, sparatorie, cazzotti, botte da orbi, cioè: è una bomba".