Lotta tumori del seno: torna a Napoli "Carovana della Prevenzione" Napoli, 19 ott. (askanews) - Si è svolta all'Università di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, la tappa della "Carovana della Prevenzione" di Komen Italia, promossa da Tangenziale di Napoli del Gruppo Aspi e supportata nell'organizzazione dal Comune di Napoli in qualità di ente patrocinante. Hanno partecipato all'evento, tra gli altri, Andrea Prota Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università degli Studi Federico II di Napoli e Davide Delle Foglie Responsabile HR, Esazione e Commerciale di Tangenziale di Napoli. Da anni Komen sostiene la battaglia ai tumori del seno e a tutte le principali neoplasie femminili, garantendo oltre 300 screening annuali gratuiti alle donne coinvolte in queste campagne di prevenzione offerte nelle varie sedi aziendali. Davide Delle Foglie Responsabile HR, Esazione e Commerciale di Tangenziale di Napoli: "Anche nel 2024 Tangenziale di Napoli rinnova il suo impegno per il sociale sostenendo la Carovana della Prevenzione di Komen. Siamo una società strettamente connessa con il territorio che opera per la città di Napoli e per i napoletani". La tappa di Napoli ha visto 50 screening, tra mammografie per donne over 40 e ecografie per donne under 40. "Questa iniziativa è una delle tante a cui abbiamo aderito per il benessere del territorio. - continua Delle Foglie - Ne aderiremo ad altri su temi anche diversi da quello della salute, quale può essere quello della sicurezza stradale e coerentemente con la mission della capogruppo. Oggi però siamo qui a Napoli per le donne napoletane, colleghe e semplici cittadine, perché riteniamo che la prevenzione e la salute debbano essere diritti accessibili a tutti. Fare rete e offrire un servizio vuol dire anche questo". Con le sue 7 Unità Mobili ad alta tecnologia, la Carovana della Prevenzione ha svolto in questi anni 1.300 giornate promuovendo la salute femminile nei Villaggi della Salute e portando "a domicilio" opportunità di prevenzione ad oltre 265.000 donne in 17 regioni italiane.