L'Onu vota risoluzione per integrità Ucraina, con il "No" degli Usa New York, 24 feb. (askanews) - L'Assemblea generale dell'Onu ha approvato una risoluzione sull'integrità territoriale dell'Ucraina, nel terzo anniversario dell'invasione russa. Il testo steso dall'Ucraina con gli emendamenti degli alleati europei ha raccolto 93 voti a favore, 65 astensioni e 18 voti contro. L'Italia ha votato a favore. Un sostegno minore che in passato: una simile risoluzione che condannava l'invasione russa aveva ottenuto il sostegno di quasi 141 paesi nel 2022 e nel 2023. Soprattutto, fra i voti contrari adesso si annovera anche quello degli Stati Uniti di Donald Trump.