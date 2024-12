L'Onu: in Siria 280mila sfollati dal 27 novembre Milano, 6 dic. (askanews) - L'escalation dei combattimenti in Siria ha causato lo sfollamento di circa 280.000 persone in poco più di una settimana, ha affermato lonu, avvertendo che i numeri potrebbero aumentare fino a 1,5 milioni. Lo sfollamento di massa è avvenuto da quando i ribelli guidati dal gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hanno lanciato la loro offensiva lampo poco più di una settimana fa. "Stiamo esaminando la crisi, ed è per questo che stiamo davvero sottolineando l'urgente necessità di finanziamenti, finanziamenti flessibili, in modo da poter effettivamente supportare tutti gli sforzi dei partner umanitari per pre-posizionarsi ed essere in grado di essere pronti per qualsiasi scenario che fondamentalmente in termini di spostamenti potrebbe evolversi nei prossimi giorni o mesi", ha dichiarato Samer AbdelJaber, responsabile del coordinamento delle emergenze presso il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite.