L'Onu denuncia l'escalation di ostilità fra Israele e Houthi Milano, 27 dic. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite ha denunciato "l'escalation" delle ostilità tra Israele e i ribelli houthi in Yemen. Tel Aviv ha confermato di aver colpito più obiettivi collegati al movimento allineato all'Iran. "Gli attacchi aerei israeliani all'aeroporto internazionale di Sana'a, ai porti del Mar Rosso e alle centrali elettriche in Yemen sono particolarmente allarmanti. Gli attacchi aerei avrebbero causato numerose vittime, tra cui almeno tre persone uccise e decine di feriti", ha dichiarato Stephanie Tremblay, portavoce del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Nei raid aerei israeliani è rimasto coinvolto anche il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus che si trovava all'aeroporto di Sana'a quando lo scalo è stato colpito da un attacco aereo israeliano, durante il quale è rimasto gravemente ferito un membro dello staff dell'Onu. Allarmi per attacchi aerei hanno risuonato in tutto il centro di Israele nella notte, spingendo milioni di persone nei rifugi antiaerei. Benjamin Netanyahu ha affermato di essere determinato a "tagliare questo ramo del terrorismo dall'asse iraniano del male. Continueremo finché non avremo completato il lavoro", ha dichiarato il primo ministro israeliano.