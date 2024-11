Londra, protesta contro la proposta di legge sulla morte assistita Londra, 29 nov. (askanews) - Manifestazione davanti al Parlamento di Londra dove è iniziata la discussione sulla proposta di legge sulla morte assistita per alcuni malati terminali. Diverse persone con slogan e cartelli in cui chiedevano un "aiuto a vivere e non a morire", hanno protestato contro la proposta della deputata laburista Kim Leadbeater che ha suscitato un acceso dibattito nel Regno Unito. Leadbeater, aprendo la discussione in aula ha detto che "l'opinione pubblica è favorevole a questo cambiamento legislativo", che dovrebbe porre fine "alla sofferenza che troppe persone sperimentano".