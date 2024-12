Lombardi industrial: come scegliere semi rimorchio giusto Roma, 19 dic. (askanews) - In Italia il trasporto su gomma rappresenta il metodo di spedizione di gran lunga più utilizzato spostando oltre l'80% delle merci ed è svolto da circa 200mila imprese di autotrasporto. Le merci sono chiaramente di varia tipologia e richiedono mezzi di trasporto diversi. "Proprio per questa ragione - spiega Cristian Lombardi Amministratore di Lombardi Industrial - abbiamo preso tre differenti marchi, il brand Viberti che è per il trasporto del materiale pallettizzato, dove è possibile caricare sia lateralmente sia posteriormente sia superiormente. Per quanto il materiale sfuso abbiamo il brand francese Benalu-Legras dove è possibile caricare fino a 91/92 metri cubi con un pavimento a piano mobile alternato che serve per scaricare a movimenti alternati tutto il cubaggio del materiale sfuso. Dopo di che per il trasporto a temperatura controllata abbiamo scelto il marchio L'Idealcar, abbiamo possibilità di fare una cassa e può portare fino a quattro o anche più temperature perché possono essere montati vari gruppi frigo all'interno con varie paradie in questo caso la più utilizzata è la doppia temperatura; un gruppo frigo anteriore e uno posteriore quindi davanti può fare il -20 e dietro può fare il fresco quindi zero gradi e più". Una realtà come Lombardi Industrial diventa strategica per i trasportatori. Sono molte infatti le esigenze e le sfide nel campo del trasporto merci su gomma. "Noi chiediamo sempre che tipo di lavoro il nostro cliente andrà a fare ed in base a questo li consigliamo, - continua Lombardi - se scegliere un veicolo più leggero oppure un veicolo più strutturato e pesante. Oppure un veicolo addirittura con gomme molto più piccole che porta altezze fino a tre metri. Questo va deciso insieme in base alla scelta; come diciamo sempre 'è tutto un gioco di squadra' si cerca di trovare il prodotto giusto per far sì che sia il lavoro adatto a quel veicolo". Una consulenza che Lombardi Industrial fornisce ad ampio raggio: "siamo presenti su tutto il territorio nazionale con i nostri collaboratori che sono presenti in ogni regione di Italia per aiutare il cliente trasportatore a scegliere il semi rimorchio migliore e più adatto alle proprie esigenze". Il mercato attuale ha spesso richieste molto rapide per questo i trasportatori hanno necessità anche di consegna immediata di un semi rimorchio. "Il mercato del trasporto si evolve continuamente e i trasportatori necessitano sempre più frequentemente mezzi diversi ma soprattutto con consegna velocissima. E proprio lì noi puntiamo al pronta consegna" conclude l'Amministratore. Altro aspetto da tener presente è la personalizzazione del semi rimorchio, a volte indispensabile. "Siamo in grado di servire diversi servizi come scritte, le verniciature degli accessori, i colori del telo o i tipi di teli. Qualsiasi tipo di accessorio legato al mezzo. Il tutto in tempi molto rapidi".