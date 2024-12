Lockyear (MSF): quel che accade a Gaza è compatibile con il genocidio Ginevra (Svizzera), 19 dic. (askanews) - Il Segretario generale di Medici Senza Frontiere (MSF), Christopher Lockyear, ha dichiarato che Israele sta commettendo atti "compatibili con un genocidio" a Gaza e che ci sono "chiari segni di pulizia etnica" nella sua offensiva militare nel territorio palestinese, accuse che le autorità israeliane hanno denunciato come "bugie". "Nel Nord di Gaza, con l'offensiva militare in corso da parte delle forze israeliane, stiamo assistendo a chiari segni di pulizia etnica, poiché i palestinesi sono stati sfollati con la forza, intrappolati e poi bombardati", ha spiegato Lockyear in un'intervista alla France Presse. "Quello che le nostre équipe mediche hanno visto sul campo (...) è compatibile con un genocidio", ha aggiunto.