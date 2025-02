Lo zoo di Montpellier festeggia la nascita di tre baby ghepardo Montpellier, 11 feb. (askanews) - Lo zoo di Montpellier presenta tre teneri piccoli di ghepardo nati di recente. "Un evento eccezionale", spiegano i veterinari del giardino zoologico, si tratta, infatti, della prima nascita in Europa del 2025 di cuccioli di questa specie. I ghepardini sono venuti alla luce lo scorso 24 gennaio e sono in salute, si fanno fotografare e accudire, prendere in braccio e pesare. Il ghepardo è classificato tra le specie "vulnerabili", è nella lista rossa dell'IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) ed è molto raro che si riproduca in cattività. Anche la loro mamma è nata a Montpellier, nel 2018.